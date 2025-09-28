San Sadurniño acomete a restauración do antigo lavadoiro da Castiñeira, en Ferreira

Os lavadoiros foron noutro tempo elementos fundamentais para a vida diaria, ademais de espazos de encontro e sororidade. Hoxe fican en desuso, aínda que non esquecidos, xa que son parte do noso patrimonio arquitectónico civil -os de San Sadurniño datan de finais dos anos 50 do século pasado- e por iso deben ser conservados e postos en valor como mellor se poida.
Neste sentido, o Concello procura ter en bo estado as 13 fontes e lavadoiros públicos que hai repartidos polo territorio e por iso cada certo tempo acomete rehabilitacións integrais, como está ocorrendo estes días co lavadoiro da Castiñeira en Ferreira de abaixo, cun investimento previsto cercano aos 27.500 euros, impostos incluidos.
O lavadoiro está situado á beira da estrada provincial DP-7601, ao pé do rego que divide os lugares da Senra e a Castiñeira, en Ferreira. Trátase dunha construción duns 6 metros de longo por 5,5 de ancho feita orixinalmente con ladrillo recebado e cuberta con fibrocemento (a uralita de toda a vida), sostida sobre trabes de madeira.
Era o mellor e máis moderno que había a finais dos anos cincuenta e a opción construtiva que daquela se considerou máis axeitada para acondicionar lavadoiros moito máis antigos, como é o caso do da Castiñeira. Na súa pía central -onde se pode lavar por tres dos lados- aínda se conservan dúas grandes pezas de cantaría en toelo e, ademais, no chan aínda hai varios pasos feitos con grandes lousóns que permiten acceder ao recinto e traballar nel sen medo a mollar os pés.
As obras iniciadas hai uns días -e xa moi avanzadas- teñen como obxectivo rehabilitar toda a construción conservando a estrutura, ao tempo que se mellora a súa integración na paisaxe, respectando os valores arquitectónicos e garantindo unha correcta integración no entorno.
A actuación, adxudicada a Construcciones Guerreiro Somozas S.L., está seguindo os criterios e recomendacións da Guía de cor e materiais de Galicia, en congruencia co Catálogo das paisaxes de Galicia, e por iso o primeiro que se fixo foi retirar as placas de fibrocemento para substituilas por unha nova cuberta de tella na parte superior e madeira na inferior, axeitándose así aos materiais tradicionais na nosa zona. Os traballos tamén mellorarán o chan do lavadoiro, evitando o seu enchoupamento e facilitando que sexa máis accesible para quen queira visitalo.
O investimento total ascende a 27.465,41 €, incluindo neste importe os custes da obra, o do proxecto e os impostos correspondentes. Para financiar esta contía, polo menos nunha parte, o consistorio beneficiarase dunha achega de 20.000 euros da liña para a corrección do impacto paisaxístico convocada a finais do ano pasado polo Instituto de Estudos do Territorio.