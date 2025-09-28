Un centenar de participantes en la «XXIV Andada a Santo André de Teixido»

El Ayuntamiento de Valdoviño impulsó un año más, y ya van 24, la Andada a Santo André de Teixido.

Cerca de un centenar de vecinos y vecinas se sumaron en esta ocasión a la iniciativa, completando a pie los algo más de 25 km que separan el lugar da Rocha, en el límite con Narón, y el célebre santuario de la Capelada.

No faltaron en el recorrido las notas sobre el patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico ofrecidas por el alcalde de Valdoviño, Alberto González, en puntos como el entorno de la Iglesia de Loira, la capilla da Fame o en Porto do Cabo, límite con el vecino municipio de Cedeira. Precisamente en el puente medieval, esperaban las caldupeiras, que ofrecieron un refrigerio a los romeros y romeras, en una parada en la que la música estuvo bien presente.

Alrededor de seis horas después de partir, los primeros caminantes llegaban a la pequeña aldea de Teixido, donde, acogidos de la lluvia que acabó apareciendo, almorzaron antes de volver en bus a Valdoviño.

La Andada, organizada por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Valdoviño, contó como siempre con la colaboración de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Valdoviño.