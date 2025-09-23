O Parrulo Ferrol busca sumar empresas en su retorno a la Primera División

O Parrulo Ferrol quiere contar con el mayor apoyo posible en esta temporada en la que está #DeVueltaCont1go en la Primera División y, para ello, lanza una nueva campaña dirigida a empresas ‘Impulso O Parrulo FS’.

Habrá tres modalidades, en las que las empresas tendrán garantizada el retorno publicitario, al aparecer su imagen en las pantallas led del Pabellón de A Malata, en una temporada donde todos los partidos son televisados a nivel nacional.

Por 500 euros la imagen de la empresa aparecerá en 10 metros de leds y tendrá un abono para toda la temporada.

Por 1.000 euros la imagen de la empresa aparecerá en 30 metros de leds y tendrán dos abonos para toda la temporada.

Y por 1.500 euros la imagen de la empresa aparecerá en 30 metros de leds, tendrán tres abonos para toda la temporada y patrocinarán a un equipo de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol.

Todas las empresas interesadas pueden ponerse en contacto con el club en el email marketing@oparrulofs.es.