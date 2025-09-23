Igualdad destina en Ferrol 60.000 € para los talleres de ‘Xuntas Medramos’ en 2026

Sale a licitación la prestación de este servicio dirigido a mujeres mayores de edad y empadronadas en el Ayuntamiento de Ferrol.

La concejalía de Igualdad de Ferrol, al frente de la que se encuentra la edila Elvira Miramontes, destinará cerca de 60.000 euros para los talleres con perspectiva de género Xuntas Medramos en el 2026. Este programa, dirigido a mujeres mayores de edad empadronadas en el ayuntamiento, tiene como objetivo permitir a las participantes adquirir comportamientos y habilidades, procedimientos y destrezas que les posibiliten reconstruir su propia realidad libre de sesgos sexistas, trabajando desde la identidad y la autoestima, la autonomía personal.

Xuntas Medramos está dividido en dos bloques: talleres para el autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas, con actividades orientadas a la practica de diferentes disciplinas deportivas con integración transversal de la perspectiva de género, fomentando el autocuidado y el empoderamiento femenino y un segundo bloque sobrealfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional, con el objetivo de alcanzar la merma de la brecha de género en las nuevas tecnologías, desarrollo profesional e incorporación de las mujeres al mercado laboral.

El Ayuntamiento de Ferrol, así, saca la licitación este contrato que se divide en dos lotes: lote 1 Autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas (38.504,14 euros) y el lote 2 Alfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional (21.327,42 euros).