El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, realiza su primera visita oficial al Concello de Ferrol

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Ferrol refuerzan su colaboración para impulsar proyectos clave.

Hace dos semanas Julio Abalde tomaba posesión como subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña y este martes realizaba su primera visita oficial a un ayuntamiento, el de Ferrol, siendo recibido por el alcalde José Manuel Rey Varela.

El lugar elegido para esta primera visita oficial no es casualidad, al recordar el regidor ferrolano su anterior etapa como rector de la Universidade de A Coruña, donde tuvo mucho contacto con el consistorio y ahora la volverá a tener como subdelegado del Gobierno.

La voluntad del Concello de Ferrol es “traballar co Goberno e traballar xuntos”, afirmaba José Manuel Rey Varela, poniendo de manifiesto la “magnífica colaboración” existente con la Xunta de Galicia “e queremos seguir nesta liña co Goberno polo ben de Ferrol.”

En la reunión que mantuvieron abordaron temas como la conexión ferroviaria “onde queremos completar o Eixo Atlántico”, la carga de trabajo en Navantia asegurada en los próximos años, los nuevos accesos a la AP-9 o la transferencia al Concello de Ferrol de la F-13, mientras que aún no está completada la de la avenida de As Pías, aunque “hai un acordo con Demarcación de Estradas para hacer o mantemento”, recordaba el regidor.

Otro aspecto que preocupa a ambos es la seguridad, tras los últimos incidentes conocidos en los últimos días, donde han acordado convocar una junta de seguridad en el Concello de Ferrol en la que puedan seguir trabajando conjuntamente la Policía Local y la Policía Nacional.

Julio Abalde: “Quero seguir traballando intensamente co Concello”

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, afrontaba esta nueva etapa profesional “coa vontade de traballar pola calidade socioeconómica de Ferrol”, con el objetivo de “seguir traballando intensamente co Concello” con las inversiones realizadas en los últimos años por el gobierno de Pedro Sánchez. De 2016 hasta el día de hoy “Ferrol xa é unha cidade impulsada a nivel económico”, poniendo como ejemplo el contrato firmado en 2018 para la construcción de las fragatas F110 en Navantia, como también la reciente transferencia de dinero para la transformación de las fragatas F100.

En las próximas líneas de actuación, el subdelegado del Gobierno destacaba intervenciones en el castillo de San Felipe o la reurbanización del cuartel Sánchez Aguilera, como también la colaboración del Ministerio de Defensa y la Armada en el proyecto de ‘abrir Ferrol ao mar’, en las fases I y II, la primera de ellas ya adjudicada ayer y la segunda con el proyecto presentado.