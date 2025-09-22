O Parrulo Ferrol pone a la venta las entradas para el partido ante CA Osasuna Magna de este sábado

O Parrulo Ferrol tendrá su segundo partido de esta temporada delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo al CA Osasuna Magna, en la 4ª jornada de la Primera División, que se disputará este sábado, a las 21:00 horas.

El apoyo de la afición a los jugadores parrulos en este partido en casa será fundamental para intentar conseguir tres puntos importantes en esta recta inicial de la temporada, luchando todos juntos desde el primer momento para intentar conseguir el objetivo final.

El precio de las entradas para este partido será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 12 euros

– Entrada sub-18: 6 euros

– Menores de 5 años: Gratis

Venta de entradas

Las entradas ya están a la venta en la plataforma online oparrulofs.compralaentrada.com.

En caso de que queden entradas el sábado, se pondrían a la venta una hora antes del inicio del partido, a las 20:00 horas, en la taquilla del Pabellón de A Malata.