Basket Ferrol impulsa unas “jornadas de puertas abiertas” para chavales de Neda en el pabellón Ale de Paz

Basket Ferrol baraja poner en marcha a lo largo de este curso en Neda una escuela local de baloncesto, destinada a formar a los más pequeños de la casa en la práctica de este deporte. Como paso previo, convoca esta semana y la que viene, con el apoyo del Ayuntamiento, unas “jornadas de puertas abiertas” en el pabellón municipal Ale de Paz.

Los martes y jueves de septiembre, de 17:00 la 18:00 horas, los niños de la localidad, de entre 6 y 10 años aproximadamente, están invitados a sumarse a esta propuesta, con la que la entidad busca testamentar el interés real por esta iniciativa. Serán unas tardes divertidas en las que, además de ver jugar, los chavales tendrán ocasión de mostrar su habilidad y practicar unos tiros a la canasta.

Desde el club animan a todas las familias interesadas en que sus hijos se inicien en el baloncesto, a acudir a estas sesiones, en las que podrán conocer de primera mano el funcionamiento de la entidad y el ambiente deportivo que promueve.