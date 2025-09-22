Apertura da inscrición para participar na I Ruta Cabalar Cidade de Narón

A primeira edición da Ruta Cabalar Cidade de Narón celebrarase o vindeiro 11 de outubro na cidade. A concelleira de Feiras, Mar Gómez, Diego Díaz e Daniel Martínez, presidente e vicepresidente, respectivamente, da Asociación de Cabaleiros de Narón, presentaron o evento, organizado pola citada entidade e no que colabora o Consistorio.
Para poder participar, tal e como avanzaron, é preciso inscribirse previamente, a través dos teléfonos: 677 193 177 (Diego), 686 660 498 (Aitor) e 635 981 957 (Dani), rematando o prazo para tramitalas o día 8 de outubro. Ás 9:00 horas terá lugar o acto de recepción das persoas participantes no recinto feiral do Trece, en Sedes, e a saída da ruta terá lugar ás 10:00 horas, momento no que os cabaleiros iniciarán un percorrido de preto de 25 quilómetros que pasará polas parroquias de Sedes, Pedroso e Doso, tal e como avanzaron dende a organización.
“Trátase dunha ruta a través da que queremos fomentar tamén o turismo nesta zona e o feito de que a xente valore o medio rural”, apuntaron dende a asociación, agradecendo a colaboración do Concello. As inscricións teñen un prezo de 15 euros para os socios (con ou sen ruta); de 30 euros para as persoas que non sexan socios (incluíndo ruta e xantar), de 15 euros para os menores de 10 anos e de 25 euros para as persoas que só vaian xantar ao mediodía a Sedes. O menú será a base de paella e faceiras, con sobremesa e café.
Ao longo da tarde, tal e como indicaron, haberá varios sorteos e para as nenas e nenos que acudan haberá tamén xogos infantís e animación, así como música en directo. A edil de Feiras animou a inscribirse “a todas aquelas persoas que desfruten coas rutas a cabalo, porque teñen unha oportunidade de realizala polo noso concello e tamén de participar nunha xornada de convivencia para persoas de todas as idades”.