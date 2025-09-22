Se inician nas Pontes as obras de mellora na marxe dereita da rúa Rego do Muíño

O Concello das Pontes inicia este martes 23 as obras de mellora da beirarrúa e servizos na marxe dereita da Rúa Rego do Muíño, un proxecto cun orzamento de 179.465,80 €, financiado pola Deputación da Coruña.
Estas actuacións teñen como obxectivo a renovación dos servizos urbanos de saneamento e alumeado, así como a mellora do pavimento da beirarrúa. Os traballos inclúen a demolición do pavimento actual de baldosas hidráulicas e a colocación dun novo con características similares ás empregadas noutras intervencións recentes na contorna.
Ademais, o proxecto contempla a supresión de barreiras arquitectónicas e desniveis para garantir a accesibilidade universal, facilitando así o desprazamento de persoas con mobilidade reducida.
En materia de servizos, procederase á renovación completa da rede de saneamento, creando un sistema separativo de pluviais e residuais. Tamén se mellorará a rede de alumeado público, substituíndo o tendido existente por outro máis eficiente e acorde coas actuais esixencias de aforro enerxético. As obras completaranse coa instalación de novo mobiliario urbano.
Estas actuacións non afectarán á circulación de vehículos, que se manterá con normalidade durante toda a duración dos traballos. En canto ao aparcamento, só estará permitido nas zonas expresamente delimitadas durante o período que duren as obras.