Cariño presenta una amplia oferta en las Escuelas Deportivas y Obradoiros Culturales

El Concello de Cariño ha abierto el plazo de preinscripción para participar en las Escuelas Deportivas y en los Obradoiros Culturales del curso 2025-2026. El plazo estará abierto hasta el lunes 29 de septiembre a las 14:00 horas y podrá formalizarse a través de un formulario en línea disponible en las redes sociales municipales.

Aquellas personas que necesiten ayuda o no dispongan de medios podrán inscribirse de manera presencial en el Servizo de Deportes, situado en la Casa do Concello.

Las actividades comenzarán el 13 de octubre y se desarrollarán hasta el 31 de mayo de 2026, ofreciendo una programación diversa dirigida tanto a niños y niñas como a personas adultas.

Ya están disponibles los horarios provisionales, que recogen los grupos por edades y los espacios donde se desarrollarán, aunque podrían modificarse en función de la disponibilidad de monitores e instalaciones. La oferta de este curso incluye propuestas como aquagym, balonmano, pilates, patín, teatro, psicomotricidad y juegos, baloncesto, bádminton, atletismo o natación, que se desarrollarán en espacios como el colegio, la piscina, el instituto o el auditorio.

En cuanto a las tasas, se establecen precios especiales para natación y aquagym, con descuentos progresivos por cada participante adicional. Los no socios pagarán 22 euros al mes y los socios 11 euros, con reducciones adicionales en caso de inscripciones múltiples. Para las Escuelas Deportivas y Teatro, los niños abonarán 12,80 euros al año por actividad, con un descuento del 30% para familias que inscriban a tres menores, mientras que los adultos pagarán 25,60 euros al año por actividad. En el caso del teatro infantil, la tasa será de 6 euros por cuatrimestre, con la posibilidad de realizar un único pago anual de 12 euros.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Servizo de Deportes del Concello de Cariño o llamar al teléfono 981 405 064.