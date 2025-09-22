Valdoviño habilita un gimnasio municipal en las instalaciones del pabellón O Longoiro

A partir de este martes, los vecinos interesados en hacer uso de él, podrán solicitarlo en el registro municipal o a través de la sede electrónica.

El Ayuntamiento de Valdoviño habilita un gimnasio en las instalaciones del pabellón municipal O Longoiro, en Meirás. El concejal de Deportes, Sergio Saavedra, avanzaba que a partir de este martes 23 se abrirá el plazo de solicitud para su uso por parte del vecindario, con la idea de iniciar su actividad en el mes de octubre.

Explicaba que el apoyo de la Administración autonómica al proyecto permitió la adquisición de parte del equipamiento disponible, a través de la concesión de una subvención próxima a los 10.000 euros. Así, dispone ya de maquinaria de uso básico, y el Ayuntamiento también ofrecerá asesoramiento personalizado a aquellos vecinos que lo soliciten, facilitándoles tablas de ejercicios adaptadas a la su condición física y objetivos.

La petición de uso deberá realizarse presencialmente en el registro de la casa consistorial o a través de la sede electrónica, indicando los horarios elegidos entre los siguientes:

Grupo 1. Martes y jueves de 18:00 a 19:00

Grupo 2. Martes y jueves de 19:00 a 20:00

Grupo 3. Martes y jueves de 20:00 a 21:00

Grupo 4. Martes y jueves de 21:00 a 22:00

Grupo 5: Martes y jueves de 10:00 a 11:00

Grupo 6: Martes y jueves de 11:00 a 12:00

Grupo 7. Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:00

Grupo 8. Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:00

Grupo 9. Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:00

Grupo 10. Lunes, miércoles y viernes de 21:00 a 22:00

Según ordenanza, el coste será de 16 euros al mes en el caso de elegir una opción de 2 horas semanales, y de 24, si son 3 horas a la semana. El aforo máximo será de 7 personas por grupo. Podrán utilizarlo vecinos mayores de 16 años -y los menores de edad tendrán que contar con autorización del padre, madre o tutor legal-, con preferencia para las personas empadronadas en Valdoviño.