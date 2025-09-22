Aprobada la fase II de ‘Abrir Ferrol ao mar’ en el barrio de Esteiro

En octubre empezarán las obras en la fase I de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y el Concello de Ferrol ya tiene la mente puesta en la fase II, la que comprende el contorno del barrio de Esteiro y Navantia.

Así lo confirmaba este lunes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en rueda de prensa tras la junta de gobierno local en la que aprobaba esta fase II, que seguirá la línea de las dos anteriores.

El ámbito de actuación será de 25.000 metros cuadrados y el espacio público se incrementará de los 7.000 metros cuadrados actuales a 17.000 metros cuadrados. El presupuesto será de 2,5 millones de euros y el plazo de ejecución será de 15 meses “e queremos garantizar a súa finalización en 2027”, afirmaba el regidor.

En esta intervención se regenerará la zona de la antigua puerta de la Escuela Obrera de Bazán, como también la recuperación de la alameda de Esteiro “a primeira de Galicia, do século XVIII, para poder reconectar coa historia de Ferrol, cun balcón aberto a ría”, porque en este entorno se derribará la muralla de Navantia de cuatro metros de alto “reducíndose a 0,5 metros e enriba terá 2,60 metros de enreixado.”

En esta fase II se instalará un punto de recarga de vehículos eléctricos, 55 nuevas farolas LED de temperatura cálida y la plantación de 56 nuevos plataneros, como los que hay en la actualidad en esta zona.

Uno de los problemas actuales en esta zona es la del estacionamiento de vehículos, con la incorporación de 350 plazas de aparcamiento “nun barrio con moita hostelería dinámica e a Universidade”, con 150 de ellas en la vía pública y las 200 restantes cedidas por Navantia “e que estará a disposición dos veciños da cidade.”