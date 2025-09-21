Dos menores detenidos en Ferrol tras agredir a un hombre con una silla de una terraza en el Cantón

Dos jóvenes de 17 años, uno de Ferrol y otro de Narón, han sido detenidos en la noche de este sábado al domingo tras agredir con una silla de una de las terrazas a un hombre de 52 años, vecino de Ferrol, en la plaza de la Constitución, en el Cantón ferrolano.

En concreto, la víctima tuvo que ser trasladada en una ambulancia se soporte vital básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) debido a las heridas que tenía, principalmente en la cabeza, tras ser golpeada con la silla.

Según los primeros indicios, habría un tercer implicado que todavía no ha sido identificado y que fue quien, presuntamente, fue el autor de la agresión. utilizó una de las sillas del establecimiento para golpear al agredido en la cabeza.

Con todo, los dos menores intentaron esconderse en el baño de un establecimiento de hostelería en la calle Pardo Bajo, donde finalmente fueron localizados y detenidos por agentes de la Policía Local de Ferrol. La investigación sigue abierta para dar con el paradero del tercer implicado.