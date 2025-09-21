El Racing cae en Lugo con la cabeza muy alta

M.V. Los de Pablo López no pudieron poner el broche de oro a una gran semana este domingo en el Anxo Carro. Los verdes, que estuvieron arropados por alrededor de 2000 racinguistas en las gradas, vieron cómo el Lugo remontaba el gol inicial de Zalaya en un encuentro lleno de polémica, donde el Racing tuvo que jugar durante 52 minutos con 2 jugadores menos que su rival.

Primera parte de toma y daca, con gol de Zalaya y expulsión de Migue Leal

Salió un necesitado Lugo en tromba sobre la portería de un Parera que evitó el gol local, con una gran parada al disparo de Samanes. Los verdes fueron sacudiéndose el empuje de los lucenses con Jairo y Álvaro Juan dando alas a los de Pablo López.

En el minuto 9 llegaba el 0-1 tras un gran saque de esquina de Álvaro Peña y remate de cabeza de Zalaya. La importancia del balón parado y de tener jugadores para exprimirlo le está dando muchas alegrías al Racing en este inicio de temporada.

Tras el gol, el Lugo insistió en su presión alta, aunque sin intimidar en exceso al Racing. Tras unos minutos de calma, llegaba la primera jugada polémica del partido, el colegiado acudía a la pantalla del VAR y expulsaba al lateral derecho racinguista Migue Leal por una entrada sobre Samanes. Entraba Mardones por Escobar en el equipo verde para tapar agujeros en un tiempo de descuento donde el Lugo pudo empatar tras un buen remate de Balboa.

Con victoria por la mínima ferrolana, superioridad numérica del Lugo y con las espadas en todo lo alto se llegaba al descanso.

Ejercicio de resistencia ferrolana y final cruel en la segunda mitad

Salió el Racing en la reanudación con la misión de defender su ventaja, entrando Tejera por Álvaro Peña en el centro del campo. Unzueta obligaba a intervenir a Parera y poco después llegaba un nuevo mazazo para el Racing al ver Jairo Noriega su segunda tarjeta amarilla.

Con nueve jugadores y con 52 minutos por delante, los de Pablo López debían apelar a la heroica para defender el resultado. Y lo cierto es que lo hicieron durante muchos minutos, en los que defendieron su área igual con garra y coraje. Pastrana la tuvo por el Lugo, pero Pascu respondió para el Racing con un disparo al palo, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

Con dos jugadores menos, el Racing plantaba cara en el Anxo Carro, los locales de Iago Iglesias rozaban la desesperación ante la muralla verde conformada por 9 jugadores y 2000 aficionados ayudando a defender.

Volvió a aparecer la figura del colegiado manchego, Roberto Gonzalo quien ignoró de forma un poco incomprensible una solicitud de tarjeta roja para el jugador local Reiniero tras un pisotón sobre Gorostidi. Tras verlo en la pantalla, el colegiado no consideró esta vez que la acción fuese de roja, sino de amarilla, ante el monumental enfado de la parroquia racinguista.

Las malas noticias no vienen solas llegaba el 1-1 del Lugo en el 85´, tras un buen cabezazo de Reiniero. Los verdes ya cada vez con menos fuerzas y resistencia, no pudieron evitar en el 93´ el 2-1 de Gayá que con otro cabezazo tras un córner le dió la victoria al Lugo en una jugada donde los verdes reclamaron falta. Pero para sorpresa de nadie, el colegiado tras verlo en el monitor, no consideró la acción como punible.

Con rabia, resistencia ferrolana y con el empuje de la Marea Verde se fue el Racing a por un heroico empate que a punto estuvo de llegar en las últimas jugadas del encuentro, con un disparo de Gelardo y sobre todo con un cabezazo sobre la bocina de Édgar Pujol que abortó con una gran intervención el meta local, Marc Martínez.

Reconocimiento de la Marea Verde al equipo tras el pitido final

Como si de una victoria se tratase, los 2000 racinguistas desplazados quisieron premiar el esfuerzo, pundonor y coraje con una gran ovación tras el pitido final.

En una semana donde el equipo tuvo que enfrentarse a Ponferradina, Real Madrid Castilla y CD Lugo, tras unas decisiones federativas difícilmente comprensibles ante las que el club tampoco tuvo a bien alzar la voz, el cuerpo técnico y los jugadores consiguieron obtener 6 puntos de los 9 en juego, dando una lección de saber estar.

El Racing sigue situado en segunda posición, empatado a 9 puntos con su próximo rival, el CD Guadalajara y a 3 puntos de distancia del líder intratable hasta el momento, el CD Tenerife.

Los verdes tendrán ahora dos encuentros consecutivos en A Malata, el próximo viernes 26 a las 21:30 ante el citado Guadalajara y el sábado 4 de octubre a las 18:30 ante el Ourense CF, encuentros en los que esperan seguir haciendo un fortín del estadio ferrolano con el apoyo de la fiel afición que está muy enganchada con el cuadro verde en este inicio de la competición.

FICHA TÉCNICA

CD.Lugo: Marc Martínez, Iago López, Gaya, Amo, Caballo, Carbonell, Álex Balboa (Jorge González, min 63), Neco Celorio (Kevin Presa, min 76), Pastrana (Nico Reniero, min 63), Samanes (Txus Alba, min 68) y Unzueta

Racing de Ferrol: Parera, Migue, Edgar, Álex Zalaya, Saúl García, Gorostidi, Álvaro Peña (Sergio Tejera, min 46), Jairo Noriega, Álvaro Juan (Artetxe, min 59), Pascu (Gelardo, min 83) y Antón Escobar (Mardones, min 44) Goles: 0-1, min 9: Zalaya. 1-1, min 85: Nico Reniero. 2-1, min 93: Gayá. Árbitro: Roberto Gonzalo (Castilla La Mancha) Vieron amarilla en el Lugo, Balboa y Gayá. En el Racing la vieron Escobar, Jairo (2), Zalaya, Gorostidi, David Pérez (2º entrenador), y Saúl García. Fueron expulsados en el Racing, Migue Leal y Jairo. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 5ª jornada de la Primera RFEF disputado en el Anxo Carro ante cerca de 4500 espectadores, con alrededor de 2000 racinguistas en las gradas. Llovió con intensidad al inicio de la segunda parte, aunque hubo nubes y claros, pero en la mayor parte del tiempo de juego también lució el sol.

LO QUE DICEN LO MEDIOS

EL PROGRESO

2-1. El CD Lugo remonta al Rácing en un derbi para el recuerdo

El conjunto rojiblanco, que jugó cuarenta y cinco minutos con dos jugadores más, se sobrepuso al tanto inicial ferrolano y sumó su primer triunfo en la Liga con tantos de Reniero y Gayá

DIARIO DE SANTIAGO

El Racing de Ferrol cae en un derbi de locura ante un Lugo que remontó con dos hombres de más

21 NOTICIAS

Al CD Lugo le costó aprovechar su superioridad, para remontar ante el Racing de Ferrol