Nueva actividad especial en el museo Caldoval de Mugardos, “Banquete en Caldoval”

Caldoval termina el mes de septiembre con una nueva actividad especial el próximo sábado 27 titulada “Banquete en Caldoval”, en la que se plantea un juego en el que conocer cómo era el uso de la moneda y la gastronomía en la Antigua Roma para elaborar un menú, «que esté a la altura de la familia imperial romana». Habrá dos tandas para asistir: en horario de mañana a las 11.30 y de tarde a las 17:30 horas. Es una actividad para público adulto y familias con niños/as a partir de 10 años, previa reserva.

Será también la última semana para acercarse a conocer el pasado romano del lugar de martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas, antes de pasar en octubre al horario de invierno, cuando el museo mugardés abre solamente viernes, sábados y domingos en el mismo horario.

Continúan a mayores las visitas guiadas y los talleres habituales, siendo todas las actividades gratuitas. Las reservas serán en el teléfono 687 07 21 16 en horario de apertura, y en el correo electrónico info@museocaldoval.gal.