El Valdetires Ferrol cae por la mínima en su estreno liguero ante Estrela Cortegada

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Duelo de altos vuelos para empezar la Segunda División en esta temporada para el Valdetires Ferrol, cayendo por un ajustado 0-1 ante el Estrela Cortegada, en la 1ª jornada, disputada en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

El partido empezaba con el Estela Cortegada queriendo imponer su estilo de juego y su pegada sobre la pista, contando con jugadoras con amplia experiencia en Primera División, mientras que el Valdetires Ferrol basaba su juego en balones largos buscando a Carol Senra y Tere, sus jugadoras más desequilibrantes en ataque, siendo esta última la que tendría la primera gran ocasión del partido a los ocho minutos con un tiro desde diez metros a media altura que despejaba la portera natural de Fene, Lucía Paz.

Tan solo tres minutos después el Estrela Cortegada estuvo a punto de ponerse por delante en una mano de Patri Corral dentro del área, pero Leti Rojo volvía a destacar como para penaltis, evitando con una gran mano el tiro bajo de Sara Santos.

Las ferrolanas llegaban a su quinta falta cuando quedan tan solo dos minutos para el descanso, pero sabían realizar un buen trabajo defensivo, a pesar de las llegadas con peligro del Estrela Cortegada, pero que no iban entre los tres palos, por lo que con este 0-0 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, el partido continuaba con la misma historia, con las visitantes queriendo llevar el peso del encuentro y consiguiendo ponerse por delante a los dos minutos con un gol de Sara Santos al segundo palo en una rápida jugada de equipo.

Con este 0-1 el Valdetires Ferrol intentaba subir líneas, como también lo hacía posteriormente el Estrela Cortegada, con intercambio de llegadas, pero todas ellas con el peligro justo.

A falta de cinco minutos el juego cogía más velocidad, en el momento que Tere salía como portera-jugadora en las ferrolanas y, en una de las primeras jugadas con el juego de cinco, Irene tenía una gran ocasión para empatar el partido con un tiro en el lateral del área, pero se encontraba con Lucía Paz bajo palos, que también evitaba posteriormente un tiro de Tere desde diez metros con el pie.

Las visitantes estuvieron muy, muy cerca de hacer el segundo gol en un nuevo centro al segundo palo que lograba evitar Ana López in extremis cuando ya se estaba cantando el tanto, mientras que, el Valdetires Ferrol tenía el empate a falta de quince segundos con un tiro de Patri Corral por alto que volvía a despejar Lucía Paz, por lo que este 0-1 acabaría siendo definitivo.

Para la próxima jornada las ferrolanas tendrán su primer desplazamiento de la temporada, visitando a El Gaiteiro El Rodiles, el sábado 27, a las 18:30 horas, en el Pabellón Manuel Busto.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Patri Corral, Ana López, Carol Senra, Tere – también jugaron – Irene, Luin y Paula.

Estrela Cortegada: Lucía Paz, Jeni, Pau, Sara Santos, Ontiveros – también jugaron – María, María Arias, Amelia y Ra.

Árbitros: Álvaro Campagnoli y Sergio Blanco, junto con Diego Montoya como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la visitante Pau.

Gol: 0-1 Sara Santos min.22.

Pabellón: Esteiro.