El Racing buscará en Lugo redondear este domingo una gran semana

M.V.-Después de las victorias ante la Ponferradina y el Real Madrid Castilla, los de Pablo López buscarán este domingo a las 16:00 en el Anxo Carro ante el CD Lugo (TVG2, Canal Líneal Primera Federación) conseguir un buen resultado para seguir en el mano a mano en la cabeza con el CD Tenerife y poner así el broche de oro a una semana muy positiva.

El entrenador racinguista, Pablo López podrá contar con toda la plantilla a su disposición tras la recuperación de Chema, Gelardo y David Concha, quienes no pudieron participar el miércoles ante el Castilla. Este partido intersemanal podría pasar factura al cuadro verde en Lugo, ya que además se jugó a más de 30 grados y el equipo llegó a las 4:00 del jueves a Ferrol. Con todo, los racinguistas están con la moral por las nubes y con la fuerza del grupo y del fondo de armario del conjunto verde, el cuadro racinguista afronta este encuentro con todas las garantías para poder sacar algo positivo en la ciudad amurallada.

El rival

El CD Lugo sufrió un gran cambio este verano, desde la propiedad hasta su parcela deportiva, a la que llegó el entrenador Iago Iglesias tras su ascenso con el Pontevedra, así como un buen número de jugadores, algunos de ellos con experiencia en Primera División. Precisamente uno de ellos, Lago Júnior, causará baja en el extremo izquierdo por lesión, pero los lucenses cuentan con una plantilla de calidad sobradamente contrastada, destacando jugadores como Nico Celorio o el ex racinguista Kevin Presa.

El CD Lugo, a pesar de partir con el cartel de favorito para estar en la zona alta, no ha podido comenzar de manera positiva la temporada, obteniendo solamente 1 punto de 9 en estas primeras tres jornadas. Las urgencias empiezan a aparecer en el entorno del conjunto amurallado, por lo que este derbi ante el Racing será para el conjunto de Iago Iglesias una prueba de fuego de cara a su futuro más inmediato en la competición.

La Marea Verde tomará Lugo desde primeras horas de la mañana

Alrededor de 9 autobuses partirán desde Ferrol a primera hora camino de la ciudad de la muralla, a los que se sumarán numerosos aficionados que se desplazarán en sus coches particulares. Las Peñas y los Diablos Verdes ocuparán el sector de la grada visitante. A mayores, un gran número de racinguistas compraron sus entradas en las oficinas de A Malata y a través de la página web del CD Lugo, colgando la entidad lucense el cartel de «no hay billetes».

Se espera por lo tanto, un gran ambiente en el Anxo Carro, en lo que esperamos sea una fiesta del fútbol gallego en la que podamos celebrar una victoria del Racing para que los alrededor de 1500 aficionados verdes que estarán en Lugo afronten el camino de regreso a Ferrol con una gran sonrisa y mucha alegría.