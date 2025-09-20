Falleció en Ferrol el coronel de Infantería de Marina (r) C.Manuel Bustabad Amado

A los 82 años de edad ha fallecido en Ferrol Manuel Cipriano Bustabad Amado, coronel de Infantería de Marina (r) un militar entregado a los principios castrenses y que en los distintos puestos en los que estuvo destinado supo granjearse la amistad y el respeto de sus subordinados y mandos.

Nació en Cartagena el 19 de junio de 1943. Ingresó en el año 1961 en la Escuela Naval Militar y en el año 1961 inició su carrera militar como teniente de Infantería de Marina.

Entre sus destinos destacan en el Tercio Norte, como capitán de la policía naval, de transportes y de la Unidad de Intervención Rápida-UNIR; en el Tercio Sur; AGAL; y Jefatura de organización y personal en la Capitanía General de Ferrol. Asimismo como Delegado de Invifas. Fue también uno de los participantes desde el lado de las FFAA en la Marcha Verde.

La capilla ardiente se encuentra en la sala número 3 del Tanatorio San Lorenzo en donde el cadáver será velado este sábado y en la mañana del domingo. Posteriormente será incinerado en la intimidad y el lunes, día 22, las cenizas serán depositadas en el panteón familiar del cementerio vecinal «O Peteiro» en Cabanas.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame a sus hijos Fernando, Manuel y Laura, hijos políticos, nietos y demás familia.

“Eres un infante de Marina valiente, pero no olvides que siempre hay alguien que te extraña.”. “A medida que surcas los mares, recuerda que siempre hay un puerto de amor aquí, con los tuyos.”