El concejal de Fiestas de Ferrol, Arán López, se suma a las filas del Racing San Pedro

Una de las noticias en el fútbol comarcal y político de este sábado la ha dado el Racing San Pedro, al anunciar en sus redes sociales la incorporación como nuevo jugador de su primer equipo del concejal de Fiestas y Xuventude de Ferrol, Arán López.

En la publicación ofrecida por la entidad, Arán López les aportará “gol y mucho trabajo en la parte de arriba”, en el retorno del club a las competiciones senior en la Tercera Futgal.

El Racing San Pedro es uno de los clubes de fútbol de más tradición de Ferrol, fundado hace 50 años y que en el pasado llegó a ser equipo filial del Racing de Ferrol. En las últimas temporadas ha apostado por la formación en el fútbol base en el barrio de O Inferniño, con sus valores de integración social de los menores extranjeros.