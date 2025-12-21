O BNG de Ferrol esixe o Estado a reparación integral da estrada FE-13

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol demanda, unha vez máis, a reparación integral da FE-13 por parte da Demarcación de Estradas do Estado dependente do Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible. A estrada FE-13, de titularidade estatal, é unha das que máis tránsito soporta dentro da cidade, por ela pasan milleiros de coches a diario, esta comunica a estrada de Catabois coa Estrada de Castela dando acceso o polígono da Gándara e con saídas importantes a AP9 e ao parque comercial do Boial.
O concelleiro nacionalista Roberto Montero denuncia a perigosidade desta estrada debido ao seu estado “é unha das estradas con máis taxa de accidentes na que non paran de producirse fochancas e o único que se fai son remendos cativos que por riba botan meses sen que se lles pinte a sinalización horizontal” e esixe o arranxo integral da vía “ pedimos que se acometa dunha vez un amaño integral e non por fascículos que nunca rematan”.
Montero tamén lamenta que o goberno municipal do PP se limite a pedir a transferencia dun tramo sen esixir de forma contundente a reparación na súa totalidade “supoñemos que o goberno de Rei Varela está calado debido a que non pode predicar co exemplo, a maioría de estradas municipais están tamén nun estado calamitoso, e carecen dun plan ambicioso de reparacións”.
Dende a fronte nacionalista tachan de intolerable o comportamento e o abandono o que ten sometido a Ferrol e comarca o Ministerio de transporte e mobilidade, tanto no mantemento das súas estradas como na ausencia de melloras no ferrocarril que foron comprometidas no acordo de investidura co BNG, o que se suma o desleixo da Xunta de Galiza que non da solucións as grande deficiencias do transporte de pasaxeiros por estrada, isto fai que a veciñanza sufra grandes problemas de mobilidade e en moitos casos teña que recorrer como única solución o vehículo privado sempre máis caro e contaminante.