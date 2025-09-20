Cerca de 220 personas participaron en el escape room al aire libre “Tesoros de Neda”

La iniciativa forma parte del proyecto Xogal, impulsado por Seitura 22 y otros tres GDR, y contó con la colaboración del Ayuntamiento.

Éxito de participación en el escape room “Tesoros de Neda”, que convirtió este pasado viernes la tarde el casco antiguo de la villa en un gran tablero de juego. La tercera de las diez experiencias del proyecto Xogal, impulsada por cuatro Grupos de Desarrollo Rural, entre los que está Seitura 22, y la firma Skeirrum, registró nada menos que 343 inscripciones. La iniciativa de dinamización del patrimonio cultural y turístico del rural contó con el apoyo del Ayuntamiento de Neda.

Un total de 217 personas, entre ellas muchos niños y niñas, participaban finalmente en la foto de familia inicial, tomada en el atrio de Santa María y, en seguida, iniciaban, móvil al contado, el recorrido con nueve enigmas por las calles y plazas de la Neda medieval.

Los elementos del patrimonio histórico, el Camino Inglés y, como no, la tradición panadera de la localidad son algunas de las temáticas que se tocan en esta aventura, en la que, más allá de los conocimientos, el que cuenta la habilidad para resolver enigmas/adivinanzas, a través de las claves aportadas, en el menor tiempo posible.

A La pareja más rápida, que completó el recorrido en menos de media hora, le correspondió una ruta guiada para seis personas con Piornedo anda y un almuerzo tradicional en la cantina Mustallar en Piornedo-Cervantes.

Además se sorteó entre todos los participantes una cesta con productos gastronómicos típicos de los territorios que conforman los GDRs organizadores (Montes y Vales Orientales, Tierras de Miranda, Terra Chá y Seitura 22). Las concejalas de Medio Rural, Margarita Díaz, y Turismo, Marián Bello, fueron las encargadas de entregar los premios.

Durante un mes el juego estará disponible, accediendo la plataforma de Xogal a través del QR que facilitará este lunes el Ayuntamiento a través de sus redes sociales y de cartelería. Para participar, además de ganas de pasar un ratón entretenido, solo hace falta disponer de teléfono móvil con la batería cargada, conexión a internet y calzado cómodo.