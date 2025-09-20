El Club de Baile Deportivo Narón realiza una exhibición en la Plaza de Eventos de Odeón este sábado

El Club de Baile Deportivo Narón junto a la Escuela de Baile Tedaga, realizarán este sábado una exhibición en la Plaza de Eventos de Odeón con la participación de varias parejas Campeonas de España.

El Centro Comercial Odeón acogerá este sábado a partir de las 19.00 horas una nueva exhibición del Club de Baile Deportivo Narón (CBD). Junto con la Escuela de Baile Tedaga, ambos cuentan con una trayectoria de más de 30 años de experiencia, tanto a nivel social como de competición.

En concreto, está prevista la participación de varias Parejas de Standard y Latino, así como Grupos de Danza Coreográfica. Entre las parejas, hay varias que han sido Campeones de España en Latinos y han representado a España en Campeonatos Mundiales y Europeos, y los Grupos de Danza Coreográfica han ganado más de 10 Campeonatos de España, lo cual garantiza la enorme calidad artística del espectáculo previsto.

En los últimos 10 años, el Club de Baile Deportivo Narón fue el mayor en número de licencias de toda España. Entre sus méritos destaca la mención otorgada por la Federación Española como el mejor Club Deportivo. Además, el CBD cuenta con un subcampeonato de España de Clubs.