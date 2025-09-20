El grupo municipal del PSdG-PSOE critica la falta de planificación de las obras en pabellones escolares

El grupo socialista del concello de Ferrol mediante un comunicado «critica, una vez más, la falta de planificación y la desorganización absoluta en las obras que se están desarrollando en los pabellones de varios centros escolares -hasta diez-, lo que está suponiendo una incomodidad manifiesta no solo a los escolares, sino también a los clubs de deporte base que utilizan los pabellones de estos centros y a las familias y niños y niñas de dichos clubs».

Quejas de las que dieron traslado en la mañana de este viernes los integrantes de esta formación política en la comisión informativa de Deportes. Los socialistas denunciaron que las obras llevan meses y meses de retraso, «comenzaron en el peor momento posible, el inicio del curso escolar y del inicio de los entrenamientos y ligas», y además, «los cambios son casi en el mismo día, por lo que clubes y familias están sufriendo las molestias por carácter doble«.

Para el grupo del PSdeG-PSOE, «es sintomática la falta de coordinación, comunicación y planificación del gobierno de Rey Varela, en el que cada concejal de las áreas afectadas -Obras, Educación y Deportes- lanza la pelota al compañero y, hasta en tres comisiones diferentes, no han sido quien de responder a cuestiones tales como plazos y calendario, clubs afectados y fecha límite de ejecución de las obras«.

Finalmente, los socialistas subrayaron la necesidad de llevar a cabo estos trabajos, pero quisieron incidir en que estos trabajos se deberían tener desarrollado en verano para no coincidir con el periodo lectivo, y, por otra parte, recordaron que «una vez más, denunciamos lo que está haciendo la Xunta, que cuando gobierna la izquierda no invierte ni un euro en la ciudad, y cuando está el PP, cumple todas las demandas, mismo las que nosotros habíamos hecho en su momento y habían recibido un no rotundo».