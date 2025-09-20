Más de un millar de aspirantes a Policía Local realizarán los primeros ejercicios el 27 de septiembre en Silleda

20 septiembre, 2025 Dejar un comentario 122 Vistas

Superadas todas las pruebas de la oposición por la que optan a 101 plazas en 36 ayuntamientos, deberán hacer un curso selectivo en la Academia Gallega de Seguridad Pública.

Las más de 1.000 personas aspirantes en el proceso selectivo para Policía Local realizarán los primeros ejercicios el día 27 de septiembre en el recinto ferial de Silleda (Pontevedra). En concreto, será a las 10.00 horas, tal y como se recoge en el Diario Oficial de Galicia, que también publica las listas definitivas de personas admitidas.

De este modo, la oposición libre tendrá cinco ejercicios: un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado, que se prevé celebrar a finales de este mes junto con la prueba de conocimientos de gallego, excepto para las personas que estén exentas.

En el listado de admitidos publicado este viernes en la web de la Academia Gallega de Seguridad (Agasp) también se especifican las personas exentas de este ejercicio por contar con certificado de Celga 4 o equivalente, así como las que sí deberán realizarlo.

El proceso continuará con las pruebas de aptitud física –velocidad, potencia del tren superior e inferior, resistencia general y natación–. Así como con pruebas psicotécnicas: inteligencia, personalidad y entrevista personal, además, se realizará un test de reconocimiento médico.

Una vez finalizado el proceso dará comienzo el curso selectivo en la Agasp, y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la 18ª promoción de Policía Local, que comenzará en enero.

MÁS DE 100 PLAZAS EN 36 AYUNTAMIENTOS

Policía Local de Ferrol fot. archivo

En concreto, la convocatoria actual oferta más de 100 plazas para los cuerpos de Policía Local de 36 ayuntamientos gallegos. Los ayuntamientos coruñeses son Ames, Arteixo, Betanzos, Camariñas, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Noia, Santiago de Compostela y Teo.

Mientras que los de Pontevedra son A Estrada, a Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Meaño, Nigrán, O Grove, O Rosal, Poio, Ponteareas, Silleda, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Finalmente, las localidades lucenses son Burela, Foz, Lugo y Viveiro; y en Ourense son Barbadás y Ourense.

 

 

Lea también

El popular Esteban Ares, nuevo alcalde de Lousame (A Coruña) tras la renuncia de la regidora por motivos personales

Esteban Ares, del PPdeG, es desde este jueves el nuevo alcalde de Lousame (A Coruña) …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *