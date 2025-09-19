El Baxi Ferrol va de menos a más clasificándose para la Final de la Copa Galicia en Narón

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol se reencontraba con gran parte de su afición en las semifinales de la Copa Galicia, viéndose las caras con el Celta Femxa Zorka, imponiéndose por 78-64, en un partido disputado en la noche del viernes, en el Pabellón de A Gándara (Narón).

El partido empezaba con igualdad, entre dos equipos que hace escasas fechas se habían visto las caras en Boiro, con las ferrolanas contando con la ausencia de Bego de Santiago al estar disputando con la selección española la cita mundialista del 3×3 sub-23 en China, como también de Blanca Millán por lesión, pero esto no impedía ver un festival de triples en los primeros instantes, con las locales abriendo terreno ante un cuadro olívico que intentaba no despegarse en el marcador y luchar en todas las jugadas, cerrándose este primer cuarto con 28-18.

En el segundo cuarto el Baxi Ferrol no quería bajar el pie del acelerador, manteniendo su ritmo sobre la pista, con las piezas del equipo cada vez más cohesionadas en este tramo final de su pretemporada, con un juego cada vez más sólido y resolutivo, con una muy efectiva Dalayah Daniels, con 14 puntos en estos dos primeros cuartos, mientras que el Celta Femxa Zorka intentaba mantener esta velocidad de juego, a pesar de la diferencia de categoría, con intervenciones de ex jugadoras del equipo ferrolano como Andrea Boquete o Carlota Menéndez, pero el Baxi Ferrol se iba por delante al descanso 49-34.

Tras la reanudación, el Celta Femxa Zorka salía con una marcha mas en su juego, haciéndose con robos y rebotes tanto en ataque como en defensa, los que les permitía ir recortando distancias y, como diría Guille Giménez en sus retransmisiones “¡ya están aquí!”, al ponerse las olívicas a tan solo cinco puntos; pero, tras un triple de Elena Baldonedo todo volvía a cambiar para el Baxi Ferrol, volviendo a mostrar su buena efectividad de los primeros minutos y finalizar este cuarto 65-52.

En los últimos diez minutos las ferrolanas despejaban todas las posibles dudas, con un inicio frenético y muy efectivo, que les permitía ampliar distancias, para poder jugar con tranquilidad en los siguientes minutos, ante un cuadro celeste que, a pesar de descender esta temporada a la Liga Challenge, dejaba muy buenas impresiones en este partido, aunque la victoria acabaría siendo ferrolana por 78-64.

Con este resultado, el Baxi Ferrol jugará este sábado la Final de la Copa Galicia en un nuevo partido ante el otro representante gallego en esta temporada en la Liga Femenina Endesa como es el Durán Maquinaria Ensino, a partir de las 20:00 horas, nuevamente en el Pabellón de A Gándara (Narón).

Baxi Ferrol: Alba Sánchez-Ramos (10), Sotolova (9), Melia (8), Somorrostro (3), Joris (10) – también jugaron – Erjavec (1), Mestres (8), Joiner (6), Daniels (18) y Baldonedo (5).

Celta Femxa Zorka: Cabrera (5), Boquete (10), Salinas (0), Kelliher (22), Menéndez (10) – también jugaron – Vizmanos (4), Rodríguez (3), Bermejo (7), Vidal (0), Martínez (0) y Thomas (3).

Árbitros: Jacobo Rial, Alejandro Pellitero y Cristian Ábalo. Sin expulsiones.

Parciales: 28-18, 21-16, 16-18 y 13-12

Pabellón: A Gándara (Narón).