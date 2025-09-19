El crucero «Azamara Journey» visita Ferrol por primera vez

Un nuevo crucero ha visitado este viernes, día 19 de septiembre, Ferrol y lo hace por primera vez. Se trata del «Azamara Journey» y se une al amplio programa de visitas preparado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

El buque, que atracó al puerto ferrolano sobre las doce de la mañana procedente de Bilbao, recibió la visita de bienvenida por parte del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la concejal de turismo del concello de Ferrol, Maica García; personal de la Autoridad Portuaria, policías de fronteras y agentes de la consignataria Rubine e Hijos, que una vez a bordo, asistieron a una recepción en el transcurso de la cual se intercambiaron metopas y plazas de recuerdo de esta primera visita.

Mientras tanto un buen número de sus más de 600 pasajeros y tripulantes se dedicaron a visitar la ciudad, dispusieron de autobuses -lanzadera desde el puerto a la plaza de Galicia, y fueron informados sobre establecimientos hosteleros, comercios, museos, etc. Algunos participaron en excursiones organizadas por la compañía naviera a Santiago y A Coruña.

A su salida, prevista para las diez de la noche, rumbo a Lisboa, será despedido en el puerto por miembros de la Asociación Folclórica «Agarimo».

El barco, de bandera de Malta, de 30.277 toneladas, una eslora (largo) de 181 metros y 25 metros de manga (ancho) tiene una capacidad para 694 pasajeros y cuenta con 390 tripulantes. Su velocidad de navegación es de 18.5 nudos.