El Durán Maquinaria Ensino da el primer paso en la Copa Galicia de Narón

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Este viernes arrancaba en el Pabellón de A Gándara de Narón una de las grandes citas del baloncesto gallego antes del inicio de las competiciones oficiales, como es la fase final de la Copa Galicia de baloncesto femenino, con la disputa de la primera semifinal entre Durán Maquinaria Ensino y Maristas Coruña, con victoria de las lucenses por 90-66.

Las herculinas, que militan esta temporada en la Liga Femenina 2, iban con todos desde el primer momento, plantando cara y luchando por todos los balones, además de tener una gran efectividad desde la línea de tres, enchufando las tres primeras que tenían, lo que les permitía ponerse por delante con una ventaja que mantendrían durante casi todo el primer cuarto, ante un Durán Maquinaria Ensino, de la Liga Femenina Endesa, que jugaba sin prisa pero sin pausa, recortando distancias y poniéndose por delante a falta de 1:13, aunque al finalizar estos primeros diez minutos el marcador era de tablas, 18-18.

En el segundo cuarto las lucenses le subieron una marcha a su juego, no queriendo llevarse nuevos sustos sobre la pista, dominando en todas las facetas y distanciándose en el marcador, ante un Maristas Coruña que le seguía poniendo fe en su juego, luchando, pero la diferencia de categoría entre ambas escuadras empezaba a ser patente, yéndose al descanso 46-28.

Tras el descanso, el Durán Maquinaria Ensino quería tener controlado el partido, manteniendo la ventaja sobre los veinte puntos, realizando un juego con ritmo, mientras que el cansancio en las jugadoras herculinas era evidente, pero seguían sin bajar los brazos, ofreciendo un buen juego, finalizando el tercer cuarto 71-48.

El partido estaba ya decidido en sus últimos minutos, con un Maristas Coruña que quería seguir ofreciendo una buena imagen, realizando un buen juego defensivo y ofensivo, ante un Durán Maquinaria Ensino que estaba jugando cómodas con esta ventaja de veinte puntos, por lo que nunca corría peligro una victoria que se acabarían llevando por 90-66.

Durán Maquinaria Ensino: Tate (22), Garfella (9), Hernández (3), Orsili (5), Mora (12) – también jugaron – Van Schaik (0), Bosch (4), Haidara (16) y Fequiere (19).

Maristas Coruña: Naya (0), Griselda (6), Zeballos (18), Jiménez (6), Arcos (6) – también –Dimitrijevic (15), Ibáñez (0), Rivas (3), Filgueira (2), Bra (0), Pérez (10).

Árbitros: Cristián Martín, Dani Millán y Sergio Álvarez. Sin descalificaciones.

Parciales: 18-18, 28-10, 25-20 y 19-18.

Pabellón: A Gándara (Narón)