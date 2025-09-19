El Campus de la UDC de Ferrol celebró un reconocimiento a los antiguos directores de la Escola Universitaria Politécnica

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas, y el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz Casás, participaron en la mañana de este viernes, día 19 de septiembre, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol, en un sencillo y emotivo acto de reconocimiento a los antiguos directores de la Escuela Universitaria Politécnica al que también asistieron algunos de los familiares de las personas homenajeadas.

Entre los años 1966 y el 2021 ocuparon este puesto José Salgado Alba, Juan Encabo Heredero, Andrés Raya Saro, Saturnino Díaz Barroso, Lázaro Peirona Barcelona, Ramón de Vicente Vázquez, Jesús Victoria Meizoso, Manuel Castro Romero, Manuel Ángel Graña López y Andres José Piñón Pazos.