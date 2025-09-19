Ferrol invierte más de 180.000 euros en el aglomerado de vías de Papoi

Se está actuando en las pistas de Boucellas y Fontá, en la adyacente a la calle Mandiá,

en el núcleo de Papoi y en el entorno de Rilo.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó en la mañana de este viernes la parroquia de Papoi, en la que el Ayuntamiento está realizando diversos trabajos de aglomerado por un importe que supera los 180.000 euros.

El regidor estuvo acompañado por el concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé y por el presidente de la asociación de vecinos de la parroquia, José Leirachá. Concretamente, se están aglomerando las pistas de Boucellas y Fontá (47.276,24 euros), la adyacente a la calle Mandiá (47.389,49 euros), el núcleo de Papoi (40.592,29 euros) y el entorno de Rilo (47.390 euros).

El alcalde saludó el comienzo de estos trabajos que supondrán una gran mejora para los vecinos y vecinas. “Por estas pistas caminan y circulan a diario muchos ferrolanos, que merecen unas vías en perfectas condiciones”, aseguró Rey Varela . “En este mandato queremos renovar totalmente las pistas más deterioradas que nos encontramos, de acuerdo con las asociaciones vecinales, que son las que nos tienen que marcar las prioridades porque los vecinos son quienes mejor las conocen”, concluyó.