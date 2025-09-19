Javier Gutiérrez vuelve a Ferrol con ‘Los Yugoslavos’

Esta obra de teatro está escrita y dirigida por el dramaturgo Juan Mayorga y completan el elenco de actores Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas.

El reconocido actor ferrolano Javier Gutiérrez se mete este sábado 20 de septiembre en el papel de un camarero, en la obra Los Yugoslavos, con texto y dirección de Juan Mayorga y producida por Producción Alternativa Contemporánea Off. Completan el elenco Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas, que subirán al escenario del teatro Jofre a las 20:30 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro Jofre y en la web de Ataquilla .

La obra, recomendada para mayores de 16 años y con una duración de 90 minutos, es una historia sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Sus personajes son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas.

En Los Yugoslavos, todo comienza cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien vio levantar, con palabras, el ánimo de otro. Entonces le pide a ese desconocido que hable con su esposa, la cual está hundiéndose en la tristeza y el silencio. El camarero espera que el cliente descubra las palabras salvadoras que es no es capaz de encontrar para su mujer. Ella a su vez, camina con un mapa en la mano por la ciudad, en la búsqueda de un lugar llamado Los Yugoslavos, quizás otro bar donde tal vez se reúnan personas nacidas en un país que ya no existe. Hasta que una joven le ofrece, a cambio de su, otro mapa.

Hace falta destacar que Juan Mayorga es uno de los más destacados dramaturgos y directores de la escena teatral española contemporánea, ganador de prestigiosos premios entre ellos el Premio Max al mejor autor (2006, 2008 y 2009) y a la mejor adaptación (2008 y 2013). Sus obras fueron traducidas la más de 20 idiomas y se estrenaron en más de 30 países.

Por su parte, Javier Gutiérrez tiene numerosos reconocimientos de la industria cultural como dos premios Goya al mejor actor (La isla mínima y Él autor), varios premios Forqué, premios Feroz, premios de la Unión de actores y protagonizó grandes éxitos del cine español como Él desconocido, Los últimos de Filipinas, Él olivo o Campeones, convertida en la película española más taquillera de su año, y preseleccionada para representar a España en los Óscar.