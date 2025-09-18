No Día Nacional do Sarcoma: ASARGA estará presente con mesas informativas na Coruña e Ferrol.

Con motivo do Día Nacional do Sarcoma, Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (ASARGA) estará presente este venres 19 de setembro con mesas informativas nos Complexos Hospitalarios Universitarios de A Coruña (CHUAC) e no de Ferrol (CHUAF), para achegar información vital sobre o sarcoma a pacientes, familiares e ao persoal sanitario, participando nas II Xornadas de Portas Abertas sobre o Sarcoma, organizadas pola FMPJC
(Fundación Maripaz Jiménez Casado), que se celebrarán en 40 centros das 17 comunidades autónomas.

Campaña en redes

Coincidindo coas mesas informativas, este venres 19 de setembro lanzarase a campaña en redes sociais #VocesdoSarcoma, deseñada coa colaboración da Fundación Pharmamar. O obxectivo é que, entre as 13:00 e as 14:00 horas, a etiqueta se converta en «Trending Topic», invitando a cidadanía a publicar o seu propio #VocesdoSarcoma e a compartir a mensaxe que lles gustaría transmitir á sociedade neste día tan sinalado.

Ademais, nesa mesma franxa horaria, realizarase unha conexión en liña na que poderán participar Centros, asociacións e persoas a título individual que o consideren oportuno, coa intención de presentar un documento sobre a figura do xestor de casos en sarcoma.

O sarcoma

O sarcoma é un tipo de cancro que se orixina nos tecidos brandos e os ósos, e aínda que a súa incidencia é baixa, presenta unha alta complexidade e agresividade. A falta de coñecemento xeral sobre a enfermidade é un dos principais desafíos, o que a miúdo atrasa o diagnóstico e o tratamento adecuado. Neste contexto, o labor de divulgación é fundamental para que tanto a poboación como os profesionais sanitarios poidan identificar os síntomas de maneira precoz e mellorar os prognósticos dos pacientes.

Sobre ASARGA

Dende a súa fundación con vocación autonómica, ASARGA consolidouse como unha entidade de referencia a nivel estatal no acompañamento a persoas afectadas por sarcoma, un tipo de cancro que representa menos do 1% dos tumores e que pode afectar tanto a adultos como a nenos. A pesar da súa gravidade, o sarcoma segue a ser unha
enfermidade ampliamente descoñecida e con recursos limitados. Grazas á súa labor, ASARGA situou a provincia  de A Coruña no mapa estatal como un enclave na loita contra esta patoloxía.

