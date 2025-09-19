O relato ‘O fío do tempo’, do pontés Xosé María López Fernández, gaña a 13ª edición do concurso #hoxeescriboen

O relato O fío do tempo, de Xosé María López Fernández (As Pontes), foi elixido polo xurado como gañador da 13ª edición do concurso #hoxeescriboen “Relatos para viaxar polos concellos da provincia da Coruña”. A obra, ambientada no Mosteiro de Monfero, conquistou ao tribunal do galardón pola súa intensidade literaria e pola capacidade de mergullar ao lector nun ambiente sobrecolledor que recrea o lugar como un espazo maldito, cunha linguaxe poderosa, descricións líricas e unha estrutura narrativa que se mantén firme ata o final.

O segundo premio correspondeu a Francisco Ascón Belver (Oleiros) por A tardiña de San Xoán, relato situado na Praia de Langosteira en Fisterra, que destaca pola súa forza visual e pola atmosfera de misterio que percorre toda a narración. O terceiro galardón foi para Raquel Martínez Rodríguez (Arteixo), autora de Onde está Velázquez?, ambientado nas Meninas do Canido en Ferrol, unha proposta fresca e dinámica que convida a mirar o patrimonio urbano como memoria colectiva e tamén como proxección de futuro.

O xurado, presidido por delegación polo vicepresidente Xosé Regueira, estivo integrado por Patricia Cernadas, Paula Cabado e Maite Loureiro, quen tamén exerceu como secretaria. En total avaliáronse 104 relatos presentados por 90 persoas, todos eles verificados previamente como obras orixinais e inéditas.

A entrega de premios celebrarase o 26 de setembro na Biblioteca Provincial da Coruña, nun acto presidido por Xosé Regueira. Ademais, para recoñecer a alta calidade do conxunto de traballos recibidos, a Deputación sorteou entre o resto de participantes trinta lotes de produtos gastronómicos da provincia, recibindo o premio os seguintes relatos:

As agullas das brétemas.

Onde morren as promesas.

A lenda da Marola.

O vello Antián do Castro.

Cos cinco sentidos.

43°46’15.2’’ N. / 7°52’10.8’’ O. Cartografía da memoria.

El paseo de San Antón.

O segredo.

Legado ancestral.

A voz da Moura.

As dúas torres.

O cesáreo.

Cambio de rumbo.

O bote MARUXA.

Tristura, poesía e lume.

O descenso do Anllóns.

Os caladiños.

Noite meiga en Monte Neme.

Museos que atesoran cicatrices.

El guante de Lady Hester.

Salvar unha ría.

Xela na Biblioteca.

A última de Conxo, do que é autora Alba Sánchez Ares.

Promesa, do que é autora Teresa Moreno Pena.

O can de Urko que fuxiu do seu acometido, do que é autor Jorge Veiga López.

Secundino, unha ánima moi animada, do que é autora Mónica Corzo Brañas.

A historia que a min me contarondo que é autora Eva María Carro Vázquez.

Brumosa carga, do que é autor José Troca García.

Onde o Barcés rumorea, do que é autora Sylvia Martín Cabanas.

Bivalva de gramínea, do que é autora Beatriz Blanco Filgueira.

