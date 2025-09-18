El PSdeG destaca el «compromiso» del Gobierno con la industria gallega tras los 2.300 millones de crédito concedidos a Navantia

El secretario de Transición Energética y Planificación Industrial del PSdeG, Ángel Mato, se ha referido a la concesión de 2.300 millones de euros a Navantia como una «nueva muestra del compromiso del Gobierno con la industria gallega».

El dirigente socialista, portavoz del grupo municipal del PSOE y ex alcalde, ha destacado que esa financiación, que el Ejecutivo acaba de aprobar, está exenta del pago de intereses y que buena parte de él, 1.660 millones, se destinará a iniciar la modernización de las fragatas F-100 y la construcción para la Armada del buque de aprovisionamiento en combate (BAC) que sustituirá al Patiño.

«Hay que recordar que ambas actuaciones se van a desarrollar en Ferrol, que sigue sumando actividad», ha dicho en referencia a que en el astillero está en marcha el programa F-110, con tres de las cinco unidades ya en fabricación.

«Con el Gobierno del PSOE, se experimenta un continuo incremento de carga de trabajo en el astillero de Ferrol, que ya tenía garantizada actividad para una década y que ahora está mejorando esa perspectiva», ha indicado.

Además de sufragar el inicio de los trabajos en las F-100 y en el BAC, el PSdeG señala que los fondos que acaba de adelantar el Ejecutivo de Sánchez también se destinarán a otros proyectos que la empresa pública tiene en cartera.

Se trata de la fabricación de un buque oceanográfico y de un buque de acción marítima destinado a tareas de inteligencia, y de la modernización de los buques de asalto anfibio Galicia y Castilla.

En lo que se refiere a estas últimas unidades, Mato ha recordado que se trata de barcos de gran porte construidos en el astillero gallego de Navantia, por lo que «no se puede descartar que también se actualicen en Ferrol».



