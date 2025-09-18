Los campus de Coruña y Ferrol acogieron la «Xornada de Benvida» del nuevo alumnado de la UDC

Los Campus de A Coruña (en el Estadio Mariña Dorada) y Ferrol (en la Plaza de Humanidades) acogieron este jueves la jornada #OLAUDC, una iniciativa para dar a conocer al estudiantado de primer año todos los servicios con los que cuenta la Universidade da Coruña, más allá del ámbito académico.

Durante la mañana -y también en horario de tarde en el caso de A Coruña- ambas localizaciones ofrecían puestos informativos, muchos de ellos de la propia UDC. Un total de 70 puntos entre los dos campus, en los que se ofrecía información de los servicios universitarios, centros de investigación, asociaciones de estudiantes, clubes deportivos y otras asociaciones, así como programas específicos del Ayuntamiento de A Coruña y Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Xuventude, para la juventud.

En Ferrol el rector de la UDC, Ricardo Cao, que asistió al acto del Campus de Esteiro, estuvo acompañado por la vicerrectora, Ana Ares, y el director del Campus Industrial, Marcos Míguez.

También acudió a la cita la edil de Mobilidade e Seguridade del concello de Ferrol. María del Carmen Pieltain, quien repartió a los estudiantes información sobre laa ventajas del transporte público

Todas las personas asistentes que visitaban los stands recibían una bolsa de la UDC, así como otros productos de merchandising, y tenían la opción de participar en varios sorteos de sudaderas así como varias cajas sorpresa de material publicitario de la Universidad.

El evento incluyó también actividades culturales, medioambientales y deportivas, tales cómo: partidas de ajedrez, xenga gigante, exhibición de Quidditch, tiro con arco, deporte adaptado o la posibilidad de hacer un programa de radio y podcast.