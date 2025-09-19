Teset Capital adquiere la planta de valorización de residuos de Sologas en A Coruña

Teset Capital, gestora de fondos independiente especializada en inversiones en infraestructuras del mid-market europeo, se ha adjudicado la planta de tratamiento de residuos y aguas y producción de biometano Sologas.

Según traslada la compañía, esta operación representa el primer proyecto de Teset Capital en el ámbito de las infraestructuras de medioambiente y se suma a las iniciativas que la empresa ya opera en las áreas de energía y telecomunicaciones.

La transacción, concreta, se ha cerrado por un importe de 20 millones de euros tras un proceso de subasta liderado por el juzgado encargado de la administración concursal.

Sologas, fundada en 2011 y operativa desde 2015, está ubicada en el municipio de As Somozas, A Coruña. Cuenta con varias líneas de producción — planta de compostaje, de codigestión y de tratamiento de residuos líquidos peligrosos y no peligrosos — a partir de las cuales produce fertilizantes, sustratos de cultivo y agua. Adicionalmente, desde 2024, produce y comercializa biometano.