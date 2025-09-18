Educación defiende las obras de ampliación del CPI As Mirandas de Ares tras las quejas del ANPA

La Consellería de Educación ha defendido las obras de ampliación del CPI As Mirandas de Ares (A Coruña) y ha trasladado que son las de «mayor envergadura» que se están acometiendo en la provincia de A Coruña y las quintas más grandes en toda Galicia.

El departamento que dirige Román Rodríguez ha respondido de este modo a las denuncias del ANPA del centro al trasladar que si bien estas actuaciones pueden causar «pequeñas incomodidades» para poder compatibilizarlas con el curso escolar, el resultado final «va a merecer la pena».

Según el Gobierno autonómico, el proyecto, con una inversión de 3,1 millones de euros, incluye la construcción de un nuevo edificio de 850 metros cuadrados que albergará seis aulas de infantil y una de psicomotricidad. Además, se reformará el inmueble ya existente para mejorar su eficiencia energética y reorganizar los espacios. En la planta baja, se ubicarán las áreas administrativas, un aula de usos múltiples y una biblioteca ampliada.

La Consellería ha informado que sus técnicos están en contacto continuo con la empresa encargada de la obra y que se mantendrá una reunión para «agilizar los plazos de entrega del nuevo aulario, previsto para mediados de octubre».

Por su parte el ANPA de dicho centro reclamaba esta misma semana, que se solucione «la masificación, la falta de ventilación y la carencia de baños» y presentaba una reclamación ante la dirección del centro por lo que califican como «graves irregularidades» que afectan a la calidad educativa, la seguridad y la salud de los alumnos y profesores de Educación Infantil. Ante esta situación, la ANPA solicitaba a la dirección del centro que informara de las medidas que se adoptarían para solventar estos problemas. Entre las peticiones, se incluía el desdoblamiento del grupo de 5 años, la adecuación de las aulas y la instalación de baños provisionales, así como la inmediata incorporación del profesor de apoyo

PLANTILLAS Y RATIOS

En relación con las quejas sobre el profesorado y las ratios, la Xunta asegura que el centro dispone de la plantilla necesaria para atender a todo el alumnado. Además, destaca que el CPI As Mirandas tiene 670 plazas, de las cuales 248 están libres.

La Consellería subraya que las ratios de alumnos por aula están «muy por debajo» de los límites establecidos. En cuarto y quinto de infantil, el acuerdo con los sindicatos establece un máximo de 20 alumnos por aula, mientras que en el resto de infantil y primaria la ratio es de 25 y en la ESO de 30.

Según los datos proporcionados por la Xunta, la distribución de alumnos por clase en el centro es la siguiente: Educación Infantil: dos aulas de 4º con 10 alumnos cada una; dos aulas de 5º con 13 alumnos; y dos aulas de 6º con 11 y 12 alumnos.

Además, según la Xunta, en Educación Primaria, hay entre 14 y 20 alumnos por aula, mientras que en la ESO conviven en los diversos cursos entre 14 y 24 alumnos por aula.