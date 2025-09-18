As Pontes publica o listado de vacantes nas escolas municipais culturais e abre inscricións

O Concello das Pontes publica o listado de prazas vacantes nas escolas municipais culturais para o curso 2025-2026 e abre o prazo de inscrición, dende este xoves 18 ao 24 de setembro, para o alumnado de novo ingreso.
A solicitude deberá realizarse, preferentemente, de forma telemática a través da sede electrónica do concello. Aquelas persoas que non dispoñan de medios ou coñecementos para realizar a inscrición online poderán descargase os impresos na páxina web municipal ou acudir ao Departamento de Cultura, de luns a vernes, de 09:00 a 14:00 horas, onde se lles facilitarán os impresos de solicitude de matrícula.
Unha vez cubertos e asinados poderán presentalos no mesmo departamento ou a través do correo electrónico (cultura@aspontes.org)
A adxudicación destas plazas farase de forma directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles ou por sorteo público no caso de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.
O Departamento de Cultura notificará por correo electrónico ou teléfono a adxudicación de praza, e dará ao novo alumnado as instrucións e prazos para a realización do pago da matrícula.