Cerca de 460 mujeres retoman en Ferrol los talleres `Xuntas Medramos´

Las actividades se retomarán el lunes 22 en diferentes espacios municipales y locales vecinales.

La concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes, informó este jueves que el próximo lunes 22 de septiembre comenzará la segunda edición del 2025 del programa Xuntas Medramos, organizadas por esta área. “Estamos muy contentos con la elevada participación de las mujeres en la oferta presentada, y en esta línea seguiremos trabajando, escuchándolas para ofrecerles las actividades que se les gustan”, afirmó Miramontes.

En esta ocasión se ofertan las siguientes actividades: taller de manualidades, gimnasia de mantenimiento, yoga, mindfulness, bailoterapia, pilates, competencias digitales para móvil, informática (nivel iniciación) y memoria. En esta segunda etapa del año se suman nuevas clases de pilates en la AVV de Serantes, competencias digitales en la AVV de Santa Mariña y Memoria en la AVV de San Xurxo y en la Casa de la Mujer.

Todos estos talleres se celebrarán a partir del lunes hasta 19 de diciembre de 2025. Las actividades tendrán lugar en diferentes puntos del municipio para llegar al mayor número de personas posible, siendo estos la Casa de la Mujer, la biblioteca de la plaza de España, el pabellón de Esteiro y las AVV del Ensanche A, Serantes, Caranza, San Xurxo, Santa Mariña, Esmelle, San Román de Doniños y Covas.

El número total de mujeres participantes en este último período es de 459 y hay 34 mujeres en lista de espera.