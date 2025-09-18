Inscripción en Ferrol en actividades deportivas para adultos

Se ofertan un total de 120 plazas en gimnasia de mantenimiento en Esteiro, A Malata y Caranza, y otras 220 para el uso y asistencia a cursos de natación en la piscina de Caranza. Las inscripciones se realizarán en el complejo deportivo Javier Gómez Noya y en el pabellón de A Malata según la actividad elegida.

La concejalía de Deportes de Ferrol, al frente de la que se encuentra Ricardo Aldrey, informa que el lunes 22 se abre el plazo de inscripción en actividades para adultos propuestas por el Ayuntamiento de Ferrol para el curso 2025- 2026.

El Ayuntamiento de Ferrol pone a disposición de la ciudadanía un total de 120 plazas en gimnasia de mantenimiento y otras 220 para el uso y asistencia a cursos de natación en la piscina municipal de Caranza. Con respecto a la gimnasia de mantenimiento, el pabellón de Esteiro acogerá clases los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00 horas (20 plazas) y el de Caranza los mismos días de 19:00 a 20:00 horas y de 20:00 a 21:00 horas (20 plazas por cada franja horaria).

Asimismo, el vestíbulo de Fimo acogerá estas clases los lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 horas y de 20:30 la 21:30 (20 plazas por franja horaria). Además, esta última instalación deportiva también albergará gimnasia de mantenimiento para personas mayores los miércoles y viernes de 11:30 a 12:30 horas (20 plazas). Por otra parte, en la piscina municipal de Caranza se impartirán clases de aprendizaje y de perfeccionamiento de la natación y estará disponible para nado libre.

La actividad de aprendizaje para adultos serán los lunes, miércoles y viernes de 09:15 a 10:00 horas y de 10:00 a 10:45 horas. También se impartirá los martes y jueves de 09:15 a 10:00 horas y de 10:00 a 10:45 horas. Habrá 10 plazas disponibles para cada uno de estos grupos.

Con respecto a las clases de perfeccionamiento, éstas tendrán lugar los lunes, miércoles y viernes de 09:15 a 10:00 horas y de 10:00 a 10:45 horas, y también en las mismas horas los martes y jueves. En este caso también habrá 10 plazas para cada grupo.

Por último, habrá cuatro franjas horarias disponibles para nado libre los lunes, miércoles y viernes: de 08:30 a 09:15 horas (20 plazas), de 09:15 a 10:00 horas (20 plazas), de 10:00 a 10:45 horas (20 plazas) y de 10:45 a 11:30 horas (10 plazas). Los martes y jueves los horarios atardecer de 08:30 la 09:15 horas, de 09:15 a 10:00 horas, de 10:00 a 10:45 horas (con 20 plazas disponibles para cada franja horaria) y de 10:45 a 11:30 horas (10 plazas).

SOLICITUDES

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de recepción hasta finalizar todas las plazas. Los pagos se harán por domiciliación bancaria y deberá constar en la propia hoja de inscripción el número de cuenta bancaria así como presentar fotocopia de la misma.

Las inscripciones para las actividades de gimnasia de mantenimiento podrán realizarse en las recepciones de Caranza en horario de 09:00 a 13:30 horas y en el pabellón de A Malata de 08:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas, mientras que las de natación deberán formalizarse en la recepción de Caranza de 09:00 a 13:30 horas.