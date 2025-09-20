AXF segue coa súa formación en lingua de signos

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolerra (AXF) durante o mes de outubro continúa coa formación todos os mércores desde o 1 ao 29 cun curso de lingua de signos para adultos, de 11:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 19:00 horas, o custo do curso é de 50 euros persoa. Para acudir é preciso apuntase  a través das  redes sociais, o enlace: https://forms.gle/xVKQhPZDFHWRwHWS  ou ben no teléfono 604 07 02 52.

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF), entidade de carácter comarcal, declarada de Utilidade Pública; representa á comunidade xorda desde 1972, como único recurso específico para persoas xordas na comarca de Ferrolterra, procurando a eliminación das barreiras comunicativas que dificultan o seu pleno desenvolvemento, ademais de proporcionar os servizos necesarios para lograr a maior calidade eautonomía posíbel.

 

