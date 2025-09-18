Valdoviño promueve talleres gratuitos de musicoterapia en Meirás, Sequeiro, Vilaboa y Pantín

Están dirigidos a personas de 60 años en adelante, y este año, la concejalía de Servicios Sociales cuenta con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña.

Un curso más, el Ayuntamiento de Valdoviño organiza los talleres de musicoterapia «Ponle ritmo a la vida» en las parroquias de Meirás, Pantín, Sequeiro y Vilaboa. Están dirigidos a vecinos a partir de 60 años y la participación es gratuita.

El proyecto se incluye en la programación de actividades que desarrolla la concejalía de Servicios Sociales para promover un envejecimiento activo, favoreciendo las relaciones sociales y combatiendo la soledad no deseada. Así, según avanzaba la edil de área, Rosana García, el Ayuntamiento invertirá cerca de 11.000 euros en la acción, para la que este año cuenta con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña, a través de una subvención de 7.000 euros.

Los talleres comenzarán en octubre, y este jueves 18 se abre el plazo de reserva de plaza. El trámite puede realizarse en el departamento municipal de Servicios Sociales -planta baja de la casa consistorial- de lunes a viernes de 10 la 14 horas, o a través del teléfono 981 48 70 41 ext.5 o correo servizos.sociais@concellodevaldovino.com

Con sesiones de hora y media y frecuencia semanal, los talleres se celebrarán los lunes a las 16:00 horas en el local social de Sequeiro -antigua escuela unitaria de la Carreira-; los miércoles a las 16:15 horas en el local social de Vilaboa -antigua unitaria- y a las 18:00 h en el local social de Montefaro -antigua unitaria-, y los jueves a las 18:00 horas en el local social de Pantín.

Asimismo, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Ferrolterra -Afal- será de nuevo la encargada de guiar las sesiones, a través de un contrato de prestación de servicios.