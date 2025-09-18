O SendAres pon en marcha a terceira ruta da tempada 25-26

A contorna do río Sor, en Mañón, será o espazo a descubrir polas persoas que se sumen a este itinerario municipal de 12 quilómetros durante o 26 de outubro.

A concellaría de Deportes de Ares vén de anunciar a apertura das inscricións para o terceiro itinerario planificado dentro do SendAres 25-26, o programa de sendeirismo do Concello. Este mesmo xoves 18 de setembro, a partir das 14:00 horas e empregando a páxina web institucional, abrirase a reserva de prazas telemática en dúas quendas: primeiro empadroados ata o día seguinte, 19, na mesma franxa horaria, momento onde se abrirá a reserva de prazas aos non-empadroados na localidade.

A ruta 3 seguirá o curso do río Sor entre frondosos bosques, dende as Riberas do Bispo ata as Fervenza de Augas Caídas, facendo que a paisaxe cobre especial relevancia no percorrido: molinos antigos, pozas cristalinas e unha vexetación exuberante serán a mellor das compañías para os sendeiristas.

O itinerario desenvolverase ao longo da xornada do domingo, 26 de outubro, cunha distancia aproximada de 12 quilómetros e unha dificultade media. O prezo é de 20 euros e inclúe servizo de guía, seguros e desprazamento de ida e volta. Dende a Praza da Igrexa de Ares, o punto de encontro, sairase ás 7:30 horas e regresarase ao núcleo urbano preto das 16:00 horas.

A Concellaría de Deportes asignou 25 prazas para a actividade que se cubrirán por orde de inscrición ata o 6 de outubro ás 14:00 h.oras ou, de darse o caso, ata o seu esgotamento.