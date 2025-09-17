El Campus Industrial de Ferrol recibió a los primeros estudiantes extranjeros y de movilidad nacional del curso académico

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, recibió, este miércoles, en el Salón de Actos Concepción Arenal, a los primeros 58 estudiantes extranjeros y de movilidad nacional que se incorporan al Campus Industrial de Ferrol en este primer cuatrimestre.

Esta cifra se verá incrementada a lo largo de las próximas semanas con nuevas incorporaciones de alumnado y de personal investigador quien se acercará hasta la ciudad departamental para continuar con su formación, realizar prácticas académicas o estadías de investigación.

Estos primeros 58 estudiantes extranjeros proceden de Argentina, Brasil, Cabo Verde, Camboia, Eslovaquia, Francia, Alemania, Italia, República Checa, Polonia, Portugal, Lituania, Reino Unido, Corea y de México. En este primero turno, también se incluye a alumnado de otros puntos de España gracias al programa de movilidades nacionales SICUE, promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Todos ellos y ellas cursarán sus estudios en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), en la Facultad de Ciencias del Trabajo (FCT), en la Facultad de Enfermería y Podología (FEP) y en la Facultad de Humanidades y Documentación (FHD).



