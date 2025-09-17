M.V. El conjunto de Pablo López superó al Castilla con un gol de Pascu en el tiempo de descuento de la primera mitad. El encuentro que se jugó con una temperatura que superaba los 30 grados en el campo número 7 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas fue vibrante y muy disputado por los dos equipos. El Racing fue mejor y consiguió una victoria para seguir instalado en la segunda posición de la tabla, pero ahora empatado a 9 puntos con el CD Tenerife, siendo los únicos dos equipos que cuentan sus partidos por victorias.
Gol anulado al Racing en la primera mitad
Con las bajas por lesión de Chema, Gelardo y de David Concha y con la entrada en el once titular de Mardones, Pujol, Saúl y de Pascu en lugar de Migue Leal, Artetxe, Álvaro Ramón y Álvaro Juan salió el Racing al campo, lleno de personalidad, sacrificio y concentración.
Los talentosos jugadores del cuadro local no podían superar a un conjunto ferrolano que supo maniatar muy bien a los blancos. De hecho, los de Pablo López veían cómo les anulaban un gol por fuera de juego de Escobar, tras un buen envío de Pascu, quien recibía previamente el balón de Jairo.
Se desesperaba el Castilla que pidió revisión de VAR para una acción defensiva de Saúl donde reclamaban roja, manteniéndose firme el árbitro en su decisión de mostrarle tarjeta amarilla. Esa jugada pareció descentrar un poco al conjunto ferrolano, teniendo los locales sus mejores minutos, siendo su jugada más destacada un disparo de Loren que no encontraba portería.
Se repuso bien el Racing, volviendo a su buen tono del inicio del encuentro y así fue, cuando en el largo tiempo de descuento, un gran saque de esquina lanzado por gran asistente del conjunto racinguista, Álvaro Peña lo remataba de manera impecable Pascu para hacer el 0-1 y llevar la alegría a los aficionados verdes presentes en la grada justo antes del descanso.
Los verdes supieron mantener la ventaja en una seria segunda parte
Con Álvaro Ramón ocupando el puesto del amonestado Saúl, el Racing salió al verde de Valdebebas dispuesto a mantener su ventaja. Los de Pablo López con gran personalidad gozaron de una gran ocasión de Jairo Noriega, que disparaba algo escorado tras un gran envío de Álvaro Peña. Poco después, un centro chut de Dacosta lo desviaba a córner un defensor madridista y el propio Dacosta disponía poco después de un lanzamiento de falta que se marchaba alto.
El cuadro local movía el banquillo y en el cuadro verde el delantero Antón Escobar tenía que abandonar el encuentro tras un golpe en la cabeza, entrando en su lugar Álvaro Giménez, entrando también Sergio Tejera por Álvaro Peña en esa misma ventana.
El equipo blanco tenía que quemar sus últimas naves en busca del empate, siendo Dani Yañez su jugador que más peligró llevó, con un disparo flojo que atrapaba Parera y un disparo desde la frontal del área que se marchaba alto.
En los últimos minutos, el Castilla apenas tuvo un disparo alto del propio Dani Yañez, ya que el conjunto racinguista se defendió a las mil maravillas y no dejó que los jugadores locales llevaran excesivo peligro a la portería de Parera, por lo que el partido finalizó con el 0-1 conocido.
En definitiva, gran encuentro del Racing en casa de uno de los equipos llamados a estar en la parte alta. Con estos tres puntos, los de Pablo López cuentan sus tres partidos por victorias, empatando en cabeza con el CD Tenerife.
Además, esta victoria sabe mejor aún por toda la polémica que conllevó la disputa de este encuentro, un partido donde el conjunto de Pablo López demostró que su fondo de armario puede ser muy importante durante toda la temporada. Y esta semana, aún queda un enfrentamiento ante el CD Lugo en el Anxo Carro el próximo domingo a partir de las 16:00, en el que se espera una gran invasión de la Marea Verde en la ciudad amurallada.
La ilusión se vuelve a apoderar de un racinguismo que ve como su equipo, después de un verano de muchos cambios, vuelve a ganar partidos y a dejarse todo en el verde minuto a minuto y partido a partido.
Ficha Técnica
0: Real Madrid Castilla. Fran González; David Jiménez (Fortea, min 56); Joan Martínez, Fari, Diego Agüado; Manuel Ángel, Perea, Thiago; Pol Fortuny (César Palacios, min 56), Zúñiga (Yáñez, min 56 y Bruno Iglesias (Roberto Martín, min 69).
1: Racing de Ferrol. Miquel Parera, Mardones (Álvaro Juan, min 86), Pujol, Zalaya, Saúl García (Álvaro Ramón, min 46); Gorostidi, Álvaro Peña (Sergio Tejera, min 62), Jairo; Raúl Dacosta (Miguel Leal, min 71), Pascu y Antón Escobar (Álvaro Giménez, min 62).
Gol: 0-1, min 45+5: Pascu.
Árbitro.Manuel Camacho (Andalucía). Vieron amarilla Joan Martínez y Thiago en el Real Madrid Castilla y Perea, Saúl,Álvaro Peña y Álvaro Ramón en el Racing.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la Primera RFEF, aplazado en su día, disputado en el campo número 7 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas con una nutrida representación de aficionados racinguistas en la grada.
LO QUE DICEN LOS MEDIOS
MUNDO DEPORTIVO
El Castilla cae en el aplazado ante el Racing de Ferrol
Un solitario gol de Pascu valió a los gallegos para llevarse la victoria de Valdebebas y seguir invictos
BERNABÉUDIGITAL
Real Madrid Castilla 0-1 Racing Ferrol: derrota en el encuentro aplazado
CANTERA (diario madridista)
El Castilla cae ante el Racing de Ferrol y encadena su segunda derrota consecutiva
CADENA SER
Un gol de Pascu da la victoria al Racing, que sigue invicto tras ganar al Real Madrid Castilla
El único tanto del partido llegó en el tiempo añadido del primer período
