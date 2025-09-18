A II Carreira Camiño da Vía Verde une deporte, lecer e natureza o domingo 28 de setembro

O evento contará con cinco modalidades para todos os públicos e idades, incluída unha andaina popO evento contará con cinco modalidades para todos os públicos e idades, incluída unha andaina popular de 6,2 km, con saídas desde Ordes e Tordoia.ular de 6,2 km, con saídas desde Ordes e Tordoia.
O antigo apeadoiro de Gorgullos en Tordoia acolleu este mércores 17 a presentación da segunda edición da Carreira Camiño da Vía Verde, que se celebrará o domingo 28 de setembro con diversas probas deportivas.
No acto participaron o deputado delegado da Vía Verde e responsable de Deportes, Antonio Leira; a secretaria xeral da Federación Galega de Atletismo, Yolanda González; o alcalde de Ordes, Juan Luís Martínez; o alcalde de Oroso, Álex Doval; a concelleira de Deportes de Tordoia, María García; e a concelleira de Cultura, Educación e Turismo de Cerceda, Cristina Capelán.
Durante a presentación, Leira salientou as excelencias da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle e destacou a importancia de manter este tipo de eventos que fomentan o seu uso como espazo de lecer. Pola súa parte, os representantes municipais puxeron en valor esta infraestrutura como un lugar idóneo para desenvolver actividades diversas, entre elas esta carreira, e animaron á cidadanía a participar.
As persoas interesadas en anotarse poderán facelo ata o 24 de setembro ás 23:59 horas na páxina web Carreiras Galegas (https://www.carreirasgalegas.
A carreira de 11,5 km partirá da antiga estación da Pontraga, no Concello de Ordes, ás 10:30 horas e terá como meta a estación de Queixas-Londoño, en Cerceda. A andaina, con saída ás 09:45 horas desde o apeadoiro de Gorgullos en Tordoia, tamén rematará na estación de Queixas-Londoño. Na andaina poderán participar todas as persoas nadas no ano 2017 e anteriores. As categorías escolares (2 km, 1 km e 400 m) celebraranse a partir das 12:00 horas na estación de Queixas-Londoño en Cerceda.
Tanto a carreira como a andaina disporán de servizo de traslado en autobús desde a meta, gardarroupa na zona de meta e duchas e vestiarios no polideportivo municipal Fernando González Laxe, en Cerceda, a partir das 11:00 horas.
Esta proba nace cun propósito que vai máis alá do deportivo: converterse nun escaparate privilexiado para poñer en valor a Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle. Trátase dun espazo que une natureza, patrimonio e convivencia, que agora se consolida tamén como escenario idóneo para a práctica deportiva e o lecer saudable. Con esta iniciativa búscase dar a coñecer a riqueza da Vía Verde e impulsar o seu uso, convidando á cidadanía a descubrila dun xeito diferente e a facela súa como lugar de encontro, gozo e vida activa.