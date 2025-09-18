A Xunta anima os mozos de Ferrolterra a participar nunha nova edición do ‘Xuventude Crea 2025’

A delegada territorial de Ferrol acudiu ao IES Terra de Trasancos, en Narón, onde informou aos alumnos de Bacharelato sobre as bases do certame convocado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, animou este mércores aos alumnos de Bacharelato do IES Terra de Trasancos, de Narón, a presentarse ao certame Xuventude Crea 2025, unha iniciativa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para que os mozos e mozas de Galicia de entre 16 e 30 anos poidan mostrar o seu talento artístico, á vez que se fomenta a innovación e a creatividade.
A convocatoria conta este ano con 16 categorías -artes plásticas (modalidades de pintura e escultura), fotografía, moda, deseño de xoias, arte urbana, música, cociña, videocreación, banda deseñada, novela curta, creación de videoxogos, poesía, danza moderna, teatro, DJ e creación de contido-.
Aneiros destacou o aliciente económico do certame que establece premios en metálico de 2.000, 1.500 e 1.000 euros, respectivamente, para os tres primeiros clasificados en cada disciplina, así como un premio especial de 1.000 euros para a modalidade de música clásica, dentro da especialidade de música. Tamén poderanse outorgar mencións de honra a aquelas obras que consigan chegar á fase final.
Ademais explicou que os gañadores terán a posibilidade de entrar na selección dun programa de formación e mentorizaxe para poñer en marcha o seu proxecto empresarial, ademais de participar en importantes eventos de referencia no sector artístico, tanto de carácter autonómico, nacional e internacional, onde poderán expoñer as súas obras e difundir o talento da mocidade galega.
As persoas interesadas en participar no Xuventude Crea 2025 teñen de prazo ata o 29 de setembro para presentar as súas obras a través da sede electrónica da Xunta.