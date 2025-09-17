Un cupón de la ONCE premiado con 35.000 euros vendido en un kiosco de la carretera de Castilla, en Ferrol

Un cupón de la ONCE del sorteo de este martes correspondiente al número 16.318 premiado con 35.00o euros le han correspondido a un comprador que adquirió el boleto, mediante máquina, en el kiosco de la carretera de Castilla número 91, en Ferrol, en el que se encuentra al frente como vendedora Fabiola Alborés.

Fabiola señalaba a Galicia Ártabra que según le informaron desde la delegación territorial el boleto fue expedido por máquina a las 17,22 h. de la tarde y pertenecía a la serie 44. «Si llega a tener la serie 21 se hubiera llevado el gordo, de 500.000 euros, poco faltó» indicando que hasta el mediodía de este miércoles todavía no había dado señales de vida el poseedor del cupón premiado.