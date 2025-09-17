Casi 2.000 visitantes pasaron este verano por la oficina de turismo de Neda

Casi 2.000 personas fueron atendidas durante este verano en la Oficina de turismo de Neda. El servicio municipal, habilitado por el Ayuntamiento en temporada alta, busca mejorar la información en destino y optimizar la atención que se presta a los visitantes, especialmente a los peregrinos que recorren el Camino Inglés.

De 15 de junio a 15 de septiembre, de forma presencial o telefónica (esta última residual), el personal de la oficina atendió a un total de 1.977 personas. Una cifra semejante a la inscrita en verano anterior, aunque, a diferencia de aquel, destaca especialmente la afluencia de público del mes de agosto, en el que pasaron por este punto de recepción de visitantes casi 900 personas.

Dada la localización del nuevo stand, en plena ruta xacobea y al lado del albergue de peregrinos, más del 90% son peregrinos que se dirigen a Compostela. Y el 65% de los usuarios del servicio son personas que eligen al albergue de Neda, perteneciente a la red pública, para hacer noche.

En este contexto, lógicamente las demandas de información más habituales son las relativas al Camino Inglés. Con todo, cada vez más peregrinos aprovechan su paso por la localidad para descubrir sus principales atractivos. De los distintos reclamos existentes, el que más interés despierta es, con diferencia, la Cascada del Belelle, seguida de las iglesias que se encuentran en la ruta, especialmente la de Santa María, y posibles rutas de senderismo.

Destacan además desde la oficina la enorme demanda del servicio de taxi que se oferta para visitas turísticas (traslado y recogida en el Pazo de Isabel II de los visitantes que quieren disfrutar de la Cascada, con la posibilidad de acercarse también al mirador de Ancos).

Durante el trimestre hicieron noche en el albergue unos 1.300 caminantes. La instalación turística, situada junto a la desembocadura del río Xuvia, colgó el cartel de completo casi una veintena de jornadas, siendo la última la de la Fiesta del Pan de Neda.

La Oficina de turismo, puesta en marcha con el apoyo de la Diputación de A Coruña, seguirá abriendo todos los días de la semana hasta mediados de octubre.