Se actualiza en Ferrol un 0,5% el salario de las retribuciones del personal laboral

`Actualizamos as retribucións correspondentes ao exercicio orzamentario 2025 do persoal, con efectos económicos do día 1 de xaneiro de 2024´, reveló la edil de Recursos Humanos

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, acompañada del teniente alcalde, Javier Díaz, presidió la Mesa General de Negociación, cumpliendo su periodicidad mensual y compromiso de diálogo con los sindicatos. Sanjurjo dió cuenta de la resolución por la que se aprueba el incremento del 0,5% de las retribuciones del personal municipal.

“Actualizamos as retribucións correspondentes ao exercicio orzamentario 2025 do persoal incluído no cadro de persoal municipal con efectos económicos do día 1 de xaneiro de 2024, que serán, no seu conxunto, un 0,5% superiores ás percibidas a 31 de decembro 2023”, avanzó.

Además, informó sobre la apertura del plazo de presentación de solicitudes para el encuadramiento o progresión en la carrera profesional horizontal del personal municipal. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta 8 de octubre de 2025. La fecha de referencia que se tomará para el encuadramiento o progresión en la carrera profesional será el día 1 de enero de 2025.

Durante el transcurso de la reunión, Sanjurjo tomó nota de las nuevas demandas de los sindicatos a favor de mejorar la situación laboral de los trabajadores, “escoitar é a antesala de adoptar correctas decisións, e esta é a liña que nós seguimos”.

La próxima Mesa General de Negociación se celebra el 15 de octubre.