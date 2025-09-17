Se actualiza en Ferrol un 0,5% el salario de las retribuciones del personal laboral

17 septiembre, 2025 Dejar un comentario 382 Vistas

`Actualizamos as retribucións correspondentes ao exercicio orzamentario 2025 do persoal, con efectos económicos do día 1 de xaneiro de 2024´, reveló la edil de Recursos Humanos

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, acompañada del teniente alcalde, Javier Díaz, presidió la Mesa General de Negociación, cumpliendo su periodicidad mensual y compromiso de diálogo con los sindicatos. Sanjurjo dió cuenta de la resolución por la que se aprueba el incremento del 0,5% de las retribuciones del personal municipal. 

“Actualizamos as retribucións correspondentes ao exercicio orzamentario 2025 do persoal incluído no cadro de persoal municipal con efectos económicos do día 1 de xaneiro de 2024, que serán, no seu conxunto, un 0,5% superiores ás percibidas a 31 de decembro 2023”, avanzó.

Además, informó sobre la apertura del plazo de presentación de solicitudes para el encuadramiento o progresión en la carrera profesional horizontal del personal municipal. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta 8 de octubre de 2025. La fecha de referencia que se tomará para el encuadramiento o progresión en la carrera profesional será el día 1 de enero de 2025.

Durante el transcurso de la reunión, Sanjurjo tomó nota de las nuevas demandas de los sindicatos a favor de mejorar la situación laboral de los trabajadores, “escoitar é a antesala de adoptar correctas decisións, e esta é a liña que nós seguimos”.

La próxima Mesa General de Negociación se celebra el 15 de octubre.

Lea también

Ferrol se suma al Fin de Semana Mundial del Bienestar con actividades saludables

La concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, presentó las actividades previstas con motivo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *