Luis Piedrahita llega a Ferrol con su espectáculo Apolípticamente correcto

La actuación tendrá lugar este viernes 19 en el auditorio. Las entradas ya están disponibles en las taquillas del Jofre y del Auditorio, y en la web de Ataquilla.

El reconocido humorista Luis Piedrahita llega este viernes 19 a las 20.30 horas al Auditorio ferrolano con su espectáculo Apolípticamente correcto en el que ofrecerá un ingenioso monólogo sobre el escurridizo tema de la libertad y el destino, recomendado para todos los públicos.

A lo largo de 80 minutos, Piedrahita reflexiona con ironía sobre el horóscopo y las autocaravanas, y muestra que nuestro destino no está escrito en las estrellas ni en los mapas de carreteras. En palabras de Piedrahita, se trata de un show que “pon os puntos sobre as úes e as diéresis sobre as íes”.

Un monólogo rebozado con la harina del ingenio, el pan rallado de la ironía y un huevo de conocimiento. Y al final, un juego de magia que hace que todo esto explote como una bomba de sentido dentro de tu cabeza.

Luis Piedrahita es uno de los artistas más polifacéticos del panorama español. Además de humorista, también es ilusionista, presentador, escritor y director de cine. Es colaborador habitual de los programas de radio y televisión más exitosos y sus espectáculos teatrales viajan por toda España y Latinoamérica.